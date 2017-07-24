Порошенко настаивает на вводе миротворцев в Донбасс

Президент Петр Порошенко провел телефонный разговор в рамках нормандского формата с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Собеседники заслушали доклад председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана и его заместителя Александра Хуга.
"Порошенко назвал последние дни июля одними из самых кровавых в 2017 году и призвал Россию немедленно прекратить агрессивные действия и поставки оружия на оккупированные территории", – отметили в пресс-службе.
Собеседники отметили важность полного прекращения огня, вывода тяжелого вооружения и разведения сил при соответствующем круглосуточном мониторинге ситуации СММ ОБСЕ.
Кром того, Порошенко подчеркнул важность введения в Донбасс миротворческой миссии ООН.