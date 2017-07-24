Израиль не закроет свои диппредставительства в Турции

Дипломатическая миссия Израиля в Турции продолжает работать в обычном режиме. Об этом сообщили в посольстве Израиля в Анкаре, передает ТАСС.

"Посольство в Анкаре и генконсульство в Стамбуле работает без каких-либо изменений", - отметила представитель посольства.

Ранее в Интернете появилась информация о том, что Израиль закрывает свои диппредставительства в республике в целях предосторожности именно после нападения на его посольство в Иордании.

В воскресенье иорданский подросток проник на территорию посольства Израиля в Аммане и нанес удар ножом в грудь одному из сотрудников. После этого он был застрелен охранниками, а израильтянин госпитализирован. По данным агентства France Press, под огонь попал также врач из Иордании, который скончался от полученных ранений.