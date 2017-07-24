Москва призывает Палестину и Израиль к сдержанности

Москва призывает палестинцев и израильтян проявить сдержанность в связи с ситуацией вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

Россия "призывает обе стороны проявить сдержанность и не допустить раскручивания спирали насилия, сделав все, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в палестино-израильских отношениях", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Доступ к святыням в Восточном Иерусалиме, имеющим исключительное значение для последователей трех монотеистических религий и для всего человечества, должен быть обеспечен, - отмечает МИД. - Успокоению ситуации и поддержанию сложившегося вокруг Святых мест статус-кво призвана способствовать координация между Израилем и Иорданией, которой принадлежит особая роль в управлении мусульманскими святынями".