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Москва призывает Палестину и Израиль к сдержанности

 

Москва призывает палестинцев и израильтян проявить сдержанность в связи с ситуацией вокруг Храмовой горы в Иерусалиме, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в двусторонних отношениях. Об этом заявили в понедельник в МИД РФ.

Россия "призывает обе стороны проявить сдержанность и не допустить раскручивания спирали насилия, сделав все, чтобы избежать дальнейшей эскалации напряженности в палестино-израильских отношениях", - говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

"Доступ к святыням в Восточном Иерусалиме, имеющим исключительное значение для последователей трех монотеистических религий и для всего человечества, должен быть обеспечен, - отмечает МИД. - Успокоению ситуации и поддержанию сложившегося вокруг Святых мест статус-кво призвана способствовать координация между Израилем и Иорданией, которой принадлежит особая роль в управлении мусульманскими святынями".

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