Азербайджанские военные отправились в Москву для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня», сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

«Часть делегации Вооруженных сил Азербайджана отправилась в Москву для участия в конкурсах «Танковый биатлон» и «Полевая кухня», проводимых в рамках «Армейские международные игры - 2017»»,- говорится в сообщении.

Минобороны отмечает, что другая группа военнослужащих ВС Азербайджана в ближайшие дни отправится в Казахстан для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Мастера артиллерийского огня».