МИД Азербайджана об очередной армянской провокации

Посещение главой МИД Армении оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана под предлогом участия там в на религиозной церемонии «Qandzasar-777» является очередным примером политизации Арменией на государственном уровне истории и религиозной фальсификации, сказал сегодня официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

«Хотелось бы напомнить главе МИД Армении, что расположенный в оккупированном вооруженными силами Армении Кельбаджарском районе албанско-христианский храм именуем не Qandzasar, а Гянджесер и не имеет никакого отношения к армянской григорианской церкви», - сказал Гаджиев.

Это на основе весомых фактов доказано Азербайджаном и историками международного уровня, отметил представитель МИД.

Архитектура и композиция комплекса храма, элементы скульптуры подтверждают его принадлежность к культуре Кавказской Албании. Лжеармянское историковедение не в состоянии дать объяснение факту существенного отличия храма Гянджесар и его архитектуры от канонов армянского церковного зодчества, сказал Гаджиев.

Вообще присвоение Арменией принадлежащих азербайджанскому народу исламских и христианских храмов, которые находятся на оккупированных территориях, а также других материально-духовных памятников является грубым нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции, сказал Гаджиев.

Участие главы МИД Армении в этом мероприятии еще раз свидетельствует о том, что Армения не только не заинтересована в мирном урегулировании конфликта, но намеренно укрепляет статус-кво на оккупированных ею территориях Нагорного Карабаха и прилегающих к нему районов Азербайджана, отметил Гаджиев.