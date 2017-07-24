Банкам и прочим коммерческим кредиторам населения придется отказаться от рекламы "нулевых кредитов", показывать заемщику реальную (а не с кучей сносок и уточнений) стоимость заемных денег и ответственнее подходить к выбору кредитных агентов. Все это — требования закона о потребительском кредитовании. Но не в Азербайджане, а в Украине.

В Азербайджане же сплошь и рядом реклама – «20 тысяч манатов на любые нужды», установлены билборды и рекламные щиты вдоль дорог и т.д. В итоге население попадает в кредитную ловушку. Как из нее выйти, что нужно сделать? В некоторых странах существует такое понятие как «паспорт кредита», и перед подписанием договора клиент может потребовать у кредитора полную копию готового паспорта кредита. Поможет ли это гражданам Азербайджана?

На самом деле кое-какие требования в отношении потребительских кредитов есть и в нашем законодательстве. Просто их мало кто выполняет, заявил в беседе с haqqin.az банковский юрист Акрам Гасанов. Так, например, в статье 33 Закона «О рекламе» уже два года есть требование о включении в рекламу потребительского кредитования информации о всех расходах заемщика, включая номинальную и фактическую годовую процентную ставку. А в пункте 4.1.17 «Правил выдачи кредитов в банках», утвержденных Центробанком, написано, что банк должен подробно объяснить потребителю условия кредитования и сделать отметку об этом в самом договоре. Но практически ни один банк не делает это, ни в одном кредитном договоре нет такой отметки.

«Поэтому главной проблемой у нас является отсутствие защиты прав потребителей. Госслужба по антимонопольной политике и защите прав потребителей при Минэкономики кивает на Палату по надзору за финансовыми рынками, а Палата ничего не делает, поскольку зависит от банков даже финансово», - говорит эксперт.

Нужен закон о потребительских кредитах

По словам Гасанова, проблему могли бы отчасти решить суды. «Но, к сожалению, у нас все еще есть серьезные пробелы в законодательстве. Основной проблемой является отсутствие законодательства о потребительском кредитовании. Во многих странах оно есть. При этом первой страной, принявшей закон о потребительском кредитовании, была Англия, право которой, как известно, в основном опирается не на законы, а на судебные прецеденты. Философия законодательства о потребительском кредитовании во всем мире сводится к тому, что гражданин - клиент банка, как правило, не обладает соответствующими правовыми и финансовыми знаниями и, более того, является слабой стороной кредитного договора. Кроме того, как правило, граждане не читают кредитные договора полностью, полагаясь на профессионализм и порядочность банков. Да и сами банки не заинтересованы в том, чтобы клиенты читали эти договора полностью. Хотя бы потому, что на это ушло бы очень много времени, а значит, количество ежедневно обслуживаемых клиентов резко снизилось бы. Вот почему законодатель сам определяет минимальные условия договора о потребительском кредитовании, которым банки обязаны следовать.

Отсутствие подобного законодательства у нас приводит к тому, что банки, злоупотребляя своим положением и необразованностью клиентов, включают в кредитные договора совершенно невыгодные для клиента условия, граждане подписывают их, а потом банки высокомерно заявляют в суде: «Мы ничего не навязывали! Ведь клиент сам подписал договор, а потому должен его исполнять!».

«По этой причине, а также потому, что у нас вообще кредитный договор очень плохо регулируется в Гражданском кодексе, по инициативе GIZ (Германское общество международного сотрудничествa) мной совместно с немецким профессором Кребсом в 2013 - 2014 гг. был подготовлен проект изменений в Гражданский кодекс. Мы предложили в целом поменять Главу 37 Кодекса. Она именуется «Заем». Наш проект, в целом сбалансированный, учитывает интересы и банков, и заемщиков. Но главное – устанавливает ряд требований к банкам в отношении заемщиков-потребителей. Проект сейчас находится на рассмотрении правительства. Его уже поддержало Министерство юстиции. Надеюсь, что, несмотря на противодействие банков, скоро будет представлен он парламенту».

Трудности перевода

Надо сказать, что действующая Глава 37 нашего Гражданского Кодекса составлена на основе аналогичной главы Германского Гражданского Уложения (ГГУ). Однако при переводе исходного текста был допущен ряд ошибок. Некоторые положения (например, положения статьи 744 о досрочном расторжении кредитного договора) просто невозможно понять, если не видеть немецкий закон. Короче говоря, имеет место буквальный перевод без понимания смысла. А некоторые положения перевели не полностью, что привело к изменению смысла. Например, согласно ст. 741 нашего Кодекса проценты по кредиту необходимо платить раз в год. Но аналогичное положение ГГУ (ст. 488) менее категорично: там написано, что проценты надо платить раз в год, если иное не предусмотрено в кредитном договоре. Получается, что наши банки, удерживая с заемщиков проценты раз в месяц, нарушают требование закона.

Словом, в результате некачественного перевода немецкого закона мы на протяжении последних 17 лет имеем плохой закон хотя бы на примере главы 37 Гражданского Кодекса. Это же не соответствует интересам как кредиторов, так и заемщиков. Кроме того, заимствуя немецкий закон, мы не учли, что в Германии имеется многолетняя судебная практика по кредитным правоотношениям. Иначе говоря, там уже давно ГГУ – не единственный источник права в этой области. Есть установившаяся судебная доктрина по многим вопросам. А потому наш Кодекс по сравнению с немецким регулированием очень краток в таком сложном вопросе как кредитный договор. В итоге многие вопросы просто не регулируются. Включая защиту прав потребителей.

«Составленный профессором Кребсом и мной новый проект 37 Главы отличается от действующего и по объему, и по форме, и по содержанию. По объему он почти в 5 раз больше, т.е. устраняет имеющиеся пробелы, детальнее регулирует многие важные вопросы.

По форме же, в отличие от действующего, он не унитарен, а состоит из трех параграфов: 1) Договор займа; 2) Кредитный договор; 3) Договор потребительского кредитования. Первый параграф устанавливает общие правила заемных отношений. При этом предметом займа могут быть любые заменяемые вещи (например, пшеница, рис и т.п.), а не только деньги. Его сторонами тоже могут быть любые лица. Второй параграф уже регулирует заем, предметом которого являются деньги, а кредитором по нему – профессиональный участник кредитного рынка (кредитные организации, ломбарды и т.п.). Соответственно тут применяются уже особые условия к кредитору.

Третий параграф регулирует кредит, выдаваемый потребителю, т.е. гражданину. Тут основное внимание уделено защите потребителя. По содержанию новый проект прежде всего устраняет многие недостатки и непонятные моменты действующей Главы 37.

В том числе в пользу банков однозначно устанавливает, что периодичность платежа процентов может устанавливаться договором, кредитные организации могут выдавать кредиты в иностранной валюте (то, что вызвало большие споры 2 года назад, поскольку действующий закон не позволяет кредитовать в иностранной валюте, несмотря на то, что Конституционный Суд в итоге признал «законность» этого) и т.п.».

Гасанов отметил некоторые важные нововведения (в целом нововведений достаточно много) проекта.

1.Как известно, сегодня некоторые граждане занимаются ростовщичеством. Несмотря на то, что закон позволяет им делать это, суды часто не признают за ними право получать проценты. Это не мешает, правда, им продолжать заниматься этим. В проекте признана законность ростовщичества, но ограничена половиной годового дохода гражданина. То есть человек может давать деньги под процент, но только за свой счет - за счет официального дохода (его половины), по которому платит подоходный налог. А то некоторые граждане чуть не конкурируют с банками, беря в долг у одних и кредитуя других, т.е. по сути, становясь кредитной организацией.

2. На сегодня никак не регулируется деятельность ломбардов. Они даже не лицензируются. Гражданин беззащитен перед ломбардом. Проект приравнивает ломбарды к кредитным организациям. Мол, пускай вы и не лицензируетесь, но вы профессиональные участники кредитного рынка, а потому будьте добры, придерживайтесь тех же ограничений, что и кредитные организации.

3. Сегодня кредитный договор может заключаться даже устно! Закон не требует письменной формы. Проект же требует именно письменной формы и устанавливает минимальные требования к содержанию любого кредитного договора.

4. В большинстве случаев потребители не имеют представления о реальных условиях кредита. Поэтому проект предусматривает, что кредитор должен подробно проинформировать потребителя об условиях кредитования. В противном случае потребитель вправе вернуть кредит, уплатив проценты по учетной ставке (сегодня 15%) Центробанка.

5. Ряд банков намеренно составляет кредитный договор так, чтобы потребителю было трудно ознакомиться с его условиями. Даже шрифт делают мелким. Поэтому проект устанавливает требования к форме составления договора о потребительском кредитовании: на белой бумаге формата А4, шрифтов минимум 12, одинарный интервал между строками. При этом ряд положений (например, о процентной ставке) договора должны очевидно выделяться среди прочих.

6. Проект устанавливает важное правило: все противоречивые и непонятные положения кредитного договора должны толковаться в пользу потребителя. Это вынудит банки составлять ясные договора.

7. Сегодня некоторые банки включают в кредитные договора условия, обязывающие потребителя не брать кредиты у других либо делать это с их разрешения и т.п. Проект запрещает подобные вещи.

8. Сегодня некоторые банки удерживают с потребителя штраф за досрочный возврат кредита. Проект устанавливает, что потребитель всегда без предупреждения и дополнительной платы может досрочно вернуть кредит.

9. Сегодня некоторые банки сознательно затягивают с процессом подачи иска в суд по проблемному кредиту, чтобы доначислить проценты и штрафы. Проект устанавливает шестимесячный срок исковой давности по потребительским кредитам. Т.е. если банк не подаст в суд в течение этого периода, то потеряет право требования.

10. Сегодня банки могут установить любую процентную ставку по кредиту. Проект устанавливает, что Кабинет министров будет устанавливать такой потолок по потребительским кредитам.

Президент дважды поручил создать Банковский Кодекс, но его нет

В целом, как отмечает собеседник, нашей стране обязательно нужно принятие Банковского Кодекса. Президент уже дважды поручал подготовить его, но воз и ныне там. Первый раз это поручение содержалось в Указе № 42 от 26 марта 2004 года. Прошло 10 лет, и Распоряжением № 809 от 31 октября 2014 года глава государства повторно поручил разработать проект Банковского Кодекса. Но структуры, отвечающие за банковский сектор, фактически саботируют поручение президента. Интересно почему? Где это видано, чтобы глава государства дважды поручал подготовить документ, а его так никто и не подготовил?

«А ведь реформы в банковском секторе немыслимы без этого системного документа. Наше банковское законодательство состоит из семи основных законов, а также множества подзаконных актов Центробанка и Палаты. Когда я говорю о семи законах, имею в виду законы сугубо области банковского права, которое регулирует публично-правовые отношения (что, собственно, и есть предмет Банковского кодекса). Хотя конечно есть еще и Гражданский кодекс, ряд положений которого регулируют частно-правовые отношения в области банковского дела. Семь законов следующие: «О Центральном Банке АР», «О банках», «О небанковских кредитных организациях», «О страховании вкладов», «О почте» (в части оказания банковских услуг со стороны «Азерпочты»), «О кредитных союзах» и «О валютном регулировании».

Первые пять законов приняты в течение последних 13 лет, а последние два задолго до этого: соответственно в 2000 и 1994 годах. Многие из этих законов устарели. Более того, поскольку они были приняты в разное время, между ними нет системного единства, даже терминология различается, а потому нередко встречаются противоречия. Я уж не говорю о том, что во всех этих законах есть существенные недочеты, а некоторые из них изначально были подготовлены далеко не лучшим образом. К примеру, в отличие от Закона «О Центральном Банке АР», законы о трех других субъектах банковской системы («О банках», «О небанковских кредитных организациях» и «О кредитных союзах») изобилуют ошибками, несуразностями и т.п.

Принятие Банковского Кодекса, таким образом, покончит с разрозненностью и запутанностью, сделает банковское законодательство системным и понятным, установит четкие права и обязанности всех участников банковских правоотношений, а значит, в первую очередь, защитит права и интересы потребителей банковских услуг. Но прежде всего - будут понятны полномочия Центробанка и Палаты», - говорит собеседник.

К сожалению, на сегодняшний день вторая часть банковского законодательства – подзаконные акты Центробанка и Палаты еще более проблемны и содержат ошибкок, неопределенностей и нелепиц поболее, чем упомянутые законы. По сути, непонятно, где начинаются и где заканчиваются полномочия регулятора. Нередко он регулирует и контролирует то, что к нему не относится, а порой не вмешивается в то, во что вмешиваться должен. В этом смысле совершенствование подзаконных актов, на мой взгляд, должно стать вторым этапом реформирования банковского законодательства. Помимо прочего, Банковский кодекс установит грань между банковским и гражданским правом, а значит, облегчит работу судов, зачастую не понимающих разницу между этими отраслями права.

Как отмечает Гасанов, противники принятия Банковского кодекса обычно ссылаются на то, что аналогичный закон имеется лишь в некоторых странах. Это правда. Например, среди постсоветских стран он имеется лишь в Беларуси, плюс находится на стадии принятия в Кыргызстане. В России вопрос давно обсуждается, но пока не доведен до реализации. Среди европейских стран, к примеру, можно отметить Францию.

Почему банковский кодекс не распространен в мире? «Во-первых, в ряде стран имеются подробные законы. Ведь необязательно использовать термин «кодекс». Например, в Германии нет кодексов, там аналогичные законы именуются уложениями. Название не главное, важна суть – систематизированный единый нормативно-правовой акт. Во-вторых, в развитых странах за столетия банковское законодательство настолько сильно развилось и имеет такие глубокие традиции, что, несмотря на желание его кодифицировать, это уже очень сложно. И нельзя забывать о столкновении разных интересов при этом. Ведь принятие любого нового закона, тем более кодекса, поднимает многие проблемы, с новой силой выводит наружу имеющиеся противоречия и конфликты.

Не все в этом заинтересованы (а те, кто заинтересованы, принимают частные кодифицированные акты для узкого круга – членов банковских ассоциаций и т.п.: например, в США, Англии, Голландии и т.д.). И речь-то идет о банках – довольно мощных субъектах рынка, которые могут пролоббировать и затормозить любой проект. Короче, отсутствие банковского кодекса в передовых странах не означает отсутствие желания его принять. Просто есть ряд объективных и субъективных препятствий для этого. У нас они тоже есть, но их гораздо меньше. А посему когда как не сейчас время принимать такой кодекс?! Когда же мы наконец начнем работать и претворять в жизнь политику президента?», - спрашивает Акрам Гасанов.