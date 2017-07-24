«Процессы, идущие в Турции, в том числе проведенный референдум пойдут на пользу этой стране. На мой взгляд, не надо вмешиваться в дела турецкого народа – пусть он сам решает, что хорошо и что плохо». Об этом в беседе с haqqın.az рассказал историк, профессор, доктор философии, действительный член Научного форума по международной безопасности при Академии штабных офицеров Бундесвера (Гамбург) и Академии защиты Отечества (Вена) Иоганн Рау.

Отметим, что на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции. По его словам, Турция – демократическое, социально ориентированное и правовое государство. Эрдоган заявил о недопустимости давления на Анкару, в том числе со стороны Берлина.

«Насажденная демократия для Турции будет чужой. Другое дело - крепкий лидер и верующий человек», - отметил Рау.