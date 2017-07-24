С Максимом Галкиным за кулисами зрительного зала «Дзинтари» мы встретились спустя 17 лет. Он тогда только начинал карьеру, и здесь состоялся один из первых больших концертов. Я тогда помогал организатору выступления - сидел за пультом и переключал аудио-треки музыкальных отбивок. «Да, с этого все начиналось!..» - вспомнил Максим, любезно согласившись ответить на вопросы haqqin.az.

- Я обожаю Юрмалу и стараюсь каждый год не пропускать, давать сольные концерты. И совершенно замечательный фестиваль, который родился здесь, у Лаймы, - я с удовольствием принимаю в нем участие – и как зритель, и как артист. «Рандеву» наполняет это место фестивальной атмосферой, без которой Юрмала будет совершенно другой город курортный. Именно фестивали дарят особый дух Юрмале&

- А будет ли Алла выступать на заключительном концерте?

- Нет. Алла и не планировала свои выступления, она вообще сейчас очень мало выступает. Ну, вот уговорил ее Эмин Агаларов приехать в Баку. Да, естественно, мы скоро будем в Баку. Но вообще Алле иногда нравится и как зрителю посидеть, посмотреть на работу других.

- Приятно, наверное…

- Менее ответственно (улыбается).

(Максим Галкин по просьбе Лаймы поднялся в этот вечер из зрительного зала на сцену и выступил с прекрасными и точными пародиями на российских популярных исполнителей – зал хохотал и аплодировал его таланту!).

- Каково ваше ощущение от публики в Дзинтари, она изменилась?..

- Понимаете, здесь публика всегда очень доброжелательная, интеллектуальная, и она прекрасно реагирует на любое мероприятие, которое здесь сделано с любовью к этой публике.

- Задам банальный вопрос. Вот уже три года, как «Новая волна» ушла из Юрмалы. В какой-то степени, лаймовский фестиваль - некое замещение «волны», не буквальное. Потому что там - конкурс, здесь - фестиваль.Вы выступаете и в Сочи. Там есть такая же атмосфера, как в Юрмале?

- Вы знаете, я выступал в Сочи… Все фестивали индивидуальные. Что значит «замещение»?!.. Фестиваль Лаймы – это отражение ее личности. Это ее фестиваль. Фестиваль Игоря («Новая волна» - прим. авт.) – это фестиваль Крутого. Все равно они разные, все равно все очень индивидуально. В Сочи тоже замечательно было, когда мы выступали. Никакого противоречия в этом или конкуренции я не вижу.

- Я был на фестивалях в Ялте, которые устраивала Алла Пугачева вместе с Софией Ротару в 11-м и 12-м годах. Фестиваля больше нет. Утрачиваем ли мы с уходом фестивалей в прошлое что-то, или потерю не замечают, потому что на их место приходят другие музыкальные события?

- Что останется в истории, а что нет – решаем не мы. Решают наши потомки. Посмотрим, время покажет. Никогда участники событий не могут объективно оценить вес того, в чем они участвуют. Поэтому, время покажет – единственное, что я могу сказать.