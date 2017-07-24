Коллекционер купил татуированную спину живого швейцарца

Арт-коллекционер купил татуировку на спине жителя Швейцарии Тима Штанера, рисунок которой был создан бельгийским художником Вима Дельвуа. Об этом в понедельник, 24 июля, сообщает DW.

Произведение искусства обошлось ценителю в 150 тысяч евро. После смерти Штайнера с его спины снимут кожу и, обработав ее специальным раствором, натянут на раму.

«Мир искусства живет за счет коммерции, все покупается и продается. Так работает арт-рынок во всем мире, и мы решили довести это до абсурда. Это критика сложившейся практики. Продается Тим — разве это не безнравственно? Люди думают, что мы перешли границы дозволенного, но наш проект — своего рода метафора современности, когда продается практически все», — пояснил художник.

Дельвуа подчеркнул, что картина на спине швейцарца была продана при помощи опытных юристов, которые выясняли, станет ли подобная транзакция торговлей органами или продажей арт-объекта. Художник добавил, что об этом быстро узнала общественность, и теперь швейцарец принимает участие в выставках в качестве живого экспоната в разных странах мира.