Главы МИД ГУАМ соберутся в Нью-Йорке

Главы внешнеполитических ведомств стран-членов «Организации за демократию и экономическое сотрудничество (ГУАМ)» соберутся на очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) ГУАМ в сентябре в Нью-Йорке на полях 72 сессии Генассамблеи ООН, передает Тренд.

Как ожидается, на встрече стороны обсудят вопросы сотрудничества в политической и экономической сферах, в частности, расширение сотрудничества в области торговли, транспорта, борьбы с преступностью, противодействия нелегальной миграции и торговле людьми.

Помимо этого, СМИД обсудит вопросы сотрудничества ГУАМ с другими государствами и международными организациями.

В ГУАМ входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова.