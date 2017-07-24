Посол Азербайджана в Украине обвинил ОБСЕ

«Урегулирование карабахского конфликта на себя взяла Минская группа ОБСЕ, но вот уже четверть века мы не видим от нее реальных шагов по восстановлению справедливости», - сказал в интервью украинскому изданию «Гордон» посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, проводя параллели между карабахским и донбасским конфликтами.

Посол убежден, что ОБСЕ преследует единственную цель – консервацию этих конфликтов:

«Складывается впечатление, что свою миссию ОБСЕ видит не в достижении справедливости, а в замораживании карабахского конфликта, что на руку Армении, которая продолжает оккупацию наших земель, но никак не на руку нам. Увы, такова же "методика" деятельности ОБСЕ и в отношении иных конфликтов на территории бывшего СССР. Достаточно вспомнить о том, что при участии этой организации были заморожены конфликты и в Грузии, и в Приднестровье, и в Нагорном Карабахе. К этой же цели ОБСЕ, судя по всему, стремится и на Донбассе».