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Стрельба в ночном клубе в Парагвае

 

Неизвестные открыли стрельбу в одном из ночных клубов Парагвая, передает агентство Prensa Latina.

По данным агентства, инцидент произошел в городе на северо-востоке страны Педро-Хуан-Кабальеро, расположенном на границе с Бразилией. Двое вооруженных мужчин рано утром ворвались в клуб и открыли огонь. В результате случившегося четыре человека погибли, еще десять получили ранения. Все погибшие были гражданами Бразилии, отмечает агентство.

Агентство добавило, что, предположительно, нападение на заведение совершили члены крупнейшей бразильской преступной группировки First Capital Command (FCC).

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