Главный тренер футбольного клуба «Карабах» Гурбан Гурбанов поделился своими ожиданиями перед завтрашним первым матчем третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов с молдавским «Шерифом».

«Нас ждет очень важная игра, - говорит главный тренер. - Это важнейшая стадия, к которой мы серьезно подготовились, несмотря на то, что времени было мало. Мы постарались хорошо узнать соперника. У «Шерифа» много новых игроков, главный тренер – итальянец. Они проповедуют футбол, чтобы в первую очередь не дать сыграть сопернику. Это их стиль. Там есть игроки, дополняющие друг друга.

«Шериф» организовывает продуманные атаки. Мы должны постараться не дать им проводить их. Попытаемся не позволить сопернику воплотить задуманное в жизнь. Посмотрим, как получится.

Завтра не сыграют Рашад Садыхов и Дани. Они только сегодня начали тренироваться с командой. Других проблем у нас нет.

В Азербайджане многие болельщики считают, что мы легко пройдем «Шериф»? С одной стороны, приятно, что в нас так верят. Каждый год от нас ждут успешного выступления независимо от уровня соперников. Но мы всегда с осторожностью относимся к соперникам, потому что знаем футбол, лучше изучаем соперника.

Не стоит забывать и о том, что и соперники нас анализируют. «Шериф» - чемпион своей страны. У каждого турнира свои особенности. В Лиге чемпионов третий этап крайне важен. Победивший в нем как минимум гарантирует себе участие в группе Лиги Европы. Поэтому у всех команд запредельный настрой.

У «Шерифа» семь новых игроков, которые играют в основном составе. Из Бразилии, Хорватии и других стран. Это опытные и квалифицированные игроки. «Шериф» - не легкий соперник. И они тоже думают о выходе в следующий этап. Так что, вполне возможно, это будут для нас самые сложные игры.

От «Карабаха» ждут выхода в групповой турнир Лиги чемпионов. Это и хорошо, и не очень. Футбол – это игра, где нужно думать о ближайшем сопернике. Если мы сейчас начнем думать о групповом этапе, то это станет психологической нагрузкой для игроков. Мы сейчас думаем только о завтрашнем сопернике. Для попадания в группу Лиги чемпионов нужно пройти еще два этапа. Если преодолеем барьер в лице «Шерифа», то потом уже можно задуматься о групповой стадии. Не будем себя обманывать. В Лиге чемпионов все очень серьезно готовятся. Поэтому пока все мыли только о завтрашней игре».

Гурбан Гурбанов считает, что не слишком удачный старт «Шерифа» в чемпионате Молдовы не повлияет на игру команды в играх с «Карабахом».

«Шериф» провел в чемпионате три матча. На этом этапе футболисты пока не совсем готовы. Не знаю, плюс это для нас или минус. Думаю, «Шерифу» неуверенный старт в чемпионате не помешает. Иногда поражение бывает даже в помощь, заставляет настроиться на следующий матч.

Я не люблю сравнивать наших соперников. Если говорить о третьем раунде Лиги чемпионов, который мы не прошли три раза подряд, то против австрийского «Зальцбурга» было очень сложно. А с чешской «Викторией» в прошлом году в Баку мы не использовали массу моментов. Мы были не слабее как минимум. Но соперник в конце забил и прошел дальше.

У «Шерифа» тоже есть своя особенность. Эта команда в ходе матче может три-четыре раза поменять схему. Мы только завтра на поле окончательно поймем, как играть против «Шерифа».

Повлияет ли на нашу игру то, что игра пройдет спустя два дня после оккупации Агдама? Не могу сказать, что завтра мы будем думать об этом, а во время другой игры - нет. Мы всегда думаем об Агдаме. Это дополнительная ответственность на нас».

Коснулся главный тренер и темы трансферов. Нынешним летом «Карабах» пригласил пока лишь двух иностранных футболистов.

«Еще раз скажу, что наши трансферы не зависят от прохождения этапов в еврокубках. Переговоры идут. Работаем над некоторыми вариантами. Если получится, возьмем игроков. Мы берем футболистов не на один матч. Хотим, чтобы они годами были у нас. Я не люблю приглашать по пять-шесть футболистов.

Да, наши трансферы пока запаздывают. Бывает, ошибаемся в чем-то, делаем что-то неверно. Но повторю еще раз: приход новых игроков не зависит от того, пройдем мы «Шериф» или нет.

«Габала» пригласила гораздо больше игроков, чем мы? А скольких футболистов «Габала» потеряла летом? Девять? У нас же основные игроки остались. Если бы нам срочно нужно было бы купить 10 игроков, то мы наверное сделали бы это. «Габала» покупает столько футболистов, сколько нужно им. А мы - сколько нужно нам.

Сложности с трансферами сегодня испытывают и гранды европейского футбола. «Барселона», «Манчестер Сити»… И у них бывают удачные трансферы, а бывают провалы».