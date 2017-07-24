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Посол Азербайджана в Украине: «Мы заглушили часть телеканалов России»

Автор: Киевское бюро haqqin.az 

Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, отвечая на вопрос украинского издания «Гордон» о влиянии российской пропаганды на азербайджанскую аудиторию, заявил, что в Азербайджане транслируются некоторые российские телеканалы: «Но не все. Часть мы заглушили по тем или иным причинам. Но остались общественные и государственные каналы, которые смотрят в том числе и потому, что в России проживает более миллиона азербайджанцев».

Азер Худиев

Издание спросило посла и о мерах по защите граждан в ответ на агрессивную внешнюю политику России: «Если бы мы не учитывали этот момент, у нас не было бы такой стабильности, идеологическая составляющая была бы слабой. Я могу заверить, что никакая пропаганда не станет преградой для взаимоотношений между Азербайджаном и Украиной. Наши люди понимают, что идет информационная война. Кроме того, телевидение теряет прежнюю популярность. Общение идет через социальные сети, через Facebook. На дворе век глобализации. Информация так молниеносно проходит, что вы не успеваете за ней следить. Поэтому я думаю не стоит беспокоиться, что по какому-то каналу идет недостоверная информация. Есть альтернатива телевидению, и очень хорошая», - сказал посол.

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Посол Азербайджана в Украине: «Мы заглушили часть телеканалов России»
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