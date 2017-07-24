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В Ираке ликвидирован преемник аль-Багдади

 

Один из вероятных преемников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади боевик Ийяд аль-Обайди ликвидирован в Ираке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, Ийяд аль-Обайди - один из ближайших помощников аль-Багдади, которого арабские СМИ прочили на место лидера ИГ в случае его гибели, уничтожен в результате удара ВВС ведомой США коалиции к западу от Мосула. Детали операции неизвестны. Командование альянса пока не комментирует эти сведения.

Ранее арабские СМИ сообщали, что в случае подтверждения гибели аль-Багдади, на его место могут претендовать два бывших офицера армии экс-президента Ирака Саддама Хусейна: Ийяд аль-Обайди и Айяд аль-Джумайли, занимавшие высокие посты в террористической иерархии.

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