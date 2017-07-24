Фирму «ЛУКойла» в Италии обвиняют в нарушении экологии

Прокуратура Италии пригрозила закрыть фирмы «ЛУКойла» и «Эссо». Два крупнейших нефтеобрабатывающих предприятия Сицилии обвиняются в грубых нарушениях экологических норм, сообщает газета Sole 24 Ore.

По данным СМИ, руководству компаний предложено в двухнедельный срок подтвердить свою готовность провести работы по устранению нарушений. Нефтяники должны обеспечить проведение необходимых и срочных работ по установке новых очистных сооружений в течение 12 месяцев. В противном случае предприятия будут опечатаны.

«Эссо» и «ЛУКойл» вместе обрабатывают около 20 млн тонн нефти в год и обеспечивают работой 4 тыс. местных жителей, уточняет СМИ.