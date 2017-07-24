Зять Трампа дает показания в Сенате

Зять и советник президента США Джаред Кушнер дает показания в Сенате по делу о предполагаемых "российских связях" предвыборного штаба Дональда Трампа, сообщает газета The Washington Post.
Запланированные ранее показания Кушнер дает в закрытом режиме.
Сенаторы ранее выразили намерение расспросить Кушнера, предлагал ли он, как писали СМИ, какой-либо "секретный канал связи с Россией" для решения проблемных вопросов между двумя странами. Кушнер в письменных показаниях Конгрессу, обнародованных в понедельник, опроверг это. Также Кушнер заявил, что в ходе встречи с главой российского Внешэкономбанка Сергеем Горьковым в декабре 2016 года он не обсуждал возможную отмену санкций США против России.