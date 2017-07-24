Мир, в котором мы обитаем, сегодня особенно хрупок, он буквально на грани новых геополитических катаклизмов. Повсюду бушуют революции, а теория однополярного мира рушится на глазах, приводя к жесткой конкуренции мировых держав во всех возможных сферах.

Самое непримиримое противостояние происходит, безусловно, между западным миром во главе с США и Россией, которая пытается восстановить утраченные в конце прошлого века позиции. Политологи давно окрестили эту конфронтацию новой «холодной войной», признавая при этом, что ситуация складывается еще более рискованная.

НАТО - это НАДО

Ведущие институты Запада, включая и НАТО, являются главными геополитическими оппонентами России. А главная задача политики Путина, нацеленной на восстановление Россией былого могущества, состоит в том, чтобы держать НАТО как можно дальше от своих границ.

И Россия на сегодня добилась неплохих результатов. Во всяком случае, начавшаяся в конце прошлого века стремительная экспансия НАТО на восток, подразумевавшая вхождение в блок нескольких постсоветских стран и окружение России своими базами, приостановлена.

Но НАТО не сдается, объявляет одним из своих приоритетов республики Южного Кавказа и уже добился значительного продвижения в Грузии. Кульминацией закрепления блока в этой стране стала середина 2000-х, когда грузинский президент Михаил Саакашвили официально обратился в альянс с просьбой принять Грузию в НАТО.

Россия, естественно, не могла спокойно наблюдать, как вслед за Прибалтикой НАТО пытается установить контроль над всем Южным Кавказом, и августовская война 2008 года вынудила Грузию отложить свои планы по членству в НАТО.

Что касается Азербайджана, который изначально не ставил перед собой цель вступления в Североатлантический блок и оставался верен своему внешнеполитическому курсу неприсоединения, то он, напротив, стал ограничивать свои контакты с альянсом с учетом геополитических перемен в регионе.

Армения же, являясь по сути форпостом России в регионе, вообще не могла рассчитывать на сотрудничество с НАТО, и все ее контакты носили лишь формальный характер.

Но все начало меняться

Форпост России на Южном Кавказе неожиданно свернул на прозападный курс и стал сближаться с НАТО и Евросоюзом. Haqqin.az уже сообщал, что осенью этого года Армения готовится подписать соглашение о расширенном сотрудничестве с Евросоюзом. И это несмотря на попытки ЕС расширить экономические и политические связи с постсоветскими странами, вызывающие не меньшее раздражение России, чем приближение к ее границам НАТО. Правда, по последней информации разных источников, сближение Армении с Евросоюзом проходит в согласованной с Россией форме, но серьезных доказательств этому нет.

В любом случае шаги Армении в сторону ЕС и с НАТО, учитывая ее вассальное по отношению к России положение, вызывают немалое удивление мировой общественности. И дело зашло так далеко, что политические круги в Ереване и представители НАТО всерьез говорят о возможностях вступления Армении в военный альянс. А ведь недавно, даже когда позиции Запада в регионе были более устойчивы, в Ереване и мечтать не могли о подобном. А сейчас Армения пытается позиционировать себя главным партнером НАТО в регионе и активно участвует в программах блока. Достаточно взглянуть на хронику событий последних нескольких месяцев и даже недель.

Хроника необъявленной Арменией войны России

Военные из Армении приняли участие в учениях НАТО Saber Guardian, которые проходили в Румынии с 11 по 20 июля. Это самые крупные учения НАТО из состоявшихся в 2017 году.

В первой декаде августа в Грузии стартуют учения НАТО под названием Noble Рartner. За маневрами будет лично наблюдать вице-президент США Майкл Пенс. И Армения решила отправить туда довольно внушительный военный контингент.

А в сентябре в Германии стартуют учения Combined Resolve IX, где плечом к плечу с натовскими военными будут условно воевать 112 военнослужащих из Армении. Стоит отметить, что Азербайджана на этих учениях не будет.

Армения планирует расширять свое сотрудничество с НАТО и в 2018 году, приняв участие как минимум в четырех учениях.

Заметно участились и дипломатические контакты между НАТО и Арменией. В прошлом месяце спецпредставитель блока по Южному Кавказу и Центральной Азии Джеймс Аппатурай был с визитом в Ереване. Его встречали на самом высоком уровне, включая президента Армении Сержа Саргсяна, спикера парламента Ара Баблояна и руководства Минобороны.

На всех встречах обсуждался один вопрос – расширение сотрудничества Армении с НАТО, а президент Саргсян даже пригласил в Ереван генсека альянса. В то же время министр обороны Армении Виген Саргсян заверил высокопоставленного гостя в том, что его страна намерена увеличить свой контингент в Афганистане, где осуществляется миссия блока.

Там же, в Ереване, Джеймс Аппатурай пообещал, что НАТО будет разрабатывать «новые программы, представляющие интерес для Армении». Это интригующее заявление Аппатурая вызвало серьезный ажиотаж в экспертных кругах Армении.

Представитель НАТО счел нужным приветствовать соглашение, которое Армения должна подписать в сентябре с Евросоюзом, отметив, что «Запад хочет сблизиться с Арменией».

А на днях спецпредставитель НАТО на Южном Кавказе и в то же время глава офиса альянса в Тбилиси Уильям Лахью и вовсе заговорил о возможном членстве Армении в НАТО. Дипломат в открытой форме признался, что в НАТО не оставили своих планов по расширению на восток, и если Армения примет решение вступить в Североатлантический союз, это увеличит возможности сотрудничества.

«Армения должна сама выбрать, насколько может расширить сотрудничество с альянсом», - добавил дипломат.

Официальной реакции России на происходящие события пока не было, но нетрудно догадаться, какое замешательство все это вызвало в Кремле. Еще бы, ведь гипотетическое вступление Армении в НАТО подразумевает приостановку членства этой страны в ОДКБ и вывод с ее территории российских военных баз.

Тем временем Уильям Лахью, подливая масла в огонь, делает заявление за заявлением, способные вконец разозлить Россию. По его словам, отношения НАТО с Арменией находятся на «очень высоком уровне» и дальнейшее их развитие требует «серьезного политического решения». Если верить словам дипломата, то политическое руководство Армении стоит перед выбором: отвернуться от России и выбрать Запад или оставить все как есть.

Лахью добавил, что в сближении НАТО с Арменией альянс не основывается на ее отношенияж с Ираном и другими странами.

«Армения – суверенное государство и само принимает решение, как ей строить отношения с соседними странами», - сказал дипломат.

Надо сказать, что это совершенно новый политический ход НАТО, потому что до сих пор отношения с Россией и Ираном, а также неурегулированный карабахский конфликт были одним из основных факторов, определяющих сотрудничество альянса со странами региона.

Другой высокопоставленный представитель НАТО Джеймс Аппатурай, чтобы подтолкнуть Армению к сотрудничеству, заметил, что членство в ОДКБ не является препятствием для этого. «Армения может быть членом ОДКБ и одновременно быть надежным партнером НАТО», - сказал Аппатурай журналистам в Ереване.

29 июня министр обороны Армении Виген Саргсян отправился на переговоры с НАТО в Брюссель и принял участие в совещании министров обороны стран-участниц миссии альянса в Афганистане. Министерство обороны Азербайджана принимало участие в совещании на менее высоком уровне.

После совещания В.Саргсян встретился с заместителем генсека НАТО Роуз Геттемюллер и обсудил вопросы расширения сотрудничества и перевод вооруженных сил Армении на натовские стандарты.

Другую встречу министр обороны Армении провел с руководителем военного комитета Евросоюза генералом Михаилом Костанакосом, обсудив возможности военного сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.

Свой вклад в укрепление контактов с НАТО вносят и гражданские институты Армении, все чаще присоединяющиеся к различным программам блока.

К примеру, в середине прошлого месяца при поддержке Фонда Конрада Аденауэра и Североатлантического блока для журналистов в Армении был организован семинар на тему «НАТО как стабилизирующая сила на Южном Кавказе: текущие вызовы и развитие в регионе». Принимавший в нем участие высокопоставленный представитель Минобороны Армении Мгер Исраэлян назвал отношения между Арменией и НАТО «стратегическими» и отметил, что они будут и впредь углубляться.

Ничем, кроме как бунтом вассала против своего хозяина, эти события не назовешь. Рассчитала ли Армения возможные последствия своего самовольства и реакцию России?