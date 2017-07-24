Буквально на днях в Тбилиси армяне организовали фестиваль-конкурс «традиционной армянской толмы», выделив для этого место во дворе кафедрального собора «Сурб Геворг». Но не за горами тот день, когда в том же Тбилиси, да и в других городах мира будет проводиться конкурс «традиционного армянского борща». Начало уже положено: на многочисленных гастрономических и кулинарных сайтах в интернете уже вовсю вывешиваются рецепты блюда под названием «Армянский борщ» или «Борщ по-армянски».

К примеру, пользователь Schatten на сайте Stranamasterov несколько дней назад опубликовала «Рецепт кулинарный» - «Армянский борщ или быстросуп» (так в оригинале).

Далее Schatten отмечает, что не знает, почему этот борщ называется армянским, но в ее семью он вошел именно под таким названием. Что же такого необычного в ингредиентах «борща по-армянски»? Может, туда добавляют «армянский фрукт» - абрикос? Оказывается, нет: мясо, лук, морковь, свекла, капуста, картошка, вода. В общем, ничего сугубо армянского.

Но процесс уже пошел. Рецепты «борща по-армянски» публикует и британский сайт interest.co.uk, и сайт eda.ru и многие другие.

Так что лет через 20-30 доказать армянской стороне, что борщ – не их блюдо, будет уже невозможно, если они уже убеждают сами себя. И скоро будут заявлять, что русских и украинцев именно они научили варить борщ, да и пословицы и поговорки про борщ (Без борща обед — не обед, а без свеклы борща нет; Без воды и борща не сваришь и т.д.) – это переводы на русский и украинский с армянского.

Да что говорить, если даже бозбаш армяне назвали своим блюдом.

Об этом, как уже сообщал haqqin.az, написано на упаковке российской компании «4 сезона», специализирующейся на замороженных овощах и еде быстрого приготовления. И эксперты неоднократно объясняли, что даже этимология слова «бозбаш» в армянском языке имеет совершенно несъедобный смысл. С армянского слово «боз» переводится как проститутка.

Тогда же глава Центра национальной кулинарии, президент Ассоциации национальной кулинарии Азербайджана Таир Амирасланов в беседе с haqqin.az сообщал, что даже в некоторых азербайджанских ресторанах в России в меню указывают, например, «армянский лаваш». «Почему так происходит? Да потому, что эти названия на слуху у потребителей благодаря широкой рекламе, большой работе, которую проводят армяне», - отмечал Амирасланов.

Теперь все чаще на слуху у потребителей будет «армянский борщ». Правда, на сегодняшний день можно еще найти указания, что борщ ну никак не может быть армянским блюдом. Например, в Википедии на момент написания этого материала «армянского борща» не было.

Откуда же все-таки растут ноги «борща по-армянски»? Как оказалось, еще в 2010 году армянский блогер Анна Мелкумян на livejournal.com написала рецепт … армянского борща. Правда, честно призналась, что борщ все-таки не национальное армянское блюдо. Всего через семь лет оно им стало.

Так что, похоже, спору, чей борщ – украинский или русский, пришел конец. Борщ – армянский!