Генпрокурором США может стать экс-мэр Нью-Йорка

Генпрокурором США может стать бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани. О кадровых перестановках задумался президент США Дональд Трамп, сообщает Axios со ссылкой на неназванные источники.
В настоящее время должность генпрокурора занимает Джефф Сешнс.
«Президент Трамп недоволен генеральным прокурором Джеффом Сешнсом, и начал рассматривать возможность назначения Рудольфа Джулиани главой Министерства юстиции», — говорится в сообщении.
Там же отмечается, что Трамп заявил об идее назначить Джулиани генпрокурором в ходе «личных разговоров».