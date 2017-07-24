Известный философ и автор книг о риске погибла, спасая тонущих детей

Одна из ведущих философов современной Франции, автор книг о риске Анна Дюфурмантель погибла, пытаясь спасти двух тонувших детей, передает The Independent.

53-летняя Дюфурмантель вошла в воду на пляже Пампелон в коммуне Сен-Тропе на юге Франции 21 июля. Женщина заметила, что двое детей тонут и попыталась доплыть до них, но была снесена сильным течением.

Позднее детей вытащили из воды спасатели. Дети не пострадали, а вот женщину спасти не удалось.

— Великий философ, психоаналитик, она помогала нам жить и думать о сегодняшнем мире, — написала о смерти Дюфурмантель в своём твиттере французский министр культуры Франсуаза Ниссен.