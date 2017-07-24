Лавров «о массовом психозе» американских политиков

Глава МИД России Сергей Лавров, комментируя сообщения о возможном вмешательстве Москвы в выборы американского президента, заявил, что не подозревал о возможности массового психоза в рядах политиков США. Об этом министр рассказал в интервью курдскому телеканалу «Рудав», передает РИА Новости.

«Со многими [американскими политическими деятелями] я общался, когда еще работал в Нью-Йорке. Для меня все происходящее сейчас очень удивительно», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров предположил, что возможно, «многие из тех, кто поддался этому аномальному для политики США движению, понимают, что все это каким-то образом должно прекратиться».

«К сожалению, они сами себя загоняют на очень высокий забор, откуда потом трудно спрыгнуть», — резюмировал министр.