Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана

В рамках официального визита в Венгрию глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с председателем Национальной ассамблеи страны Яношом Латорцаи (Janos Latorcai) и председателем Комитета по внешним связям Жолтом Неметом (Zsolt Nemeth), передает пресс-служба МИД.

На встрече было выражено удовлетворение стратегическим партнерством между двумя странами.

Положительно отмечен факт совпадения позиций двух стран в вопросах, стоящих на международной повестке дня, важность поощрения связей бизнес-структур для развития сотрудничества между странами в таких сферах, как энергетика, туризм, образование, сельское хозяйство.

На встрече глава МИД Азербайджана представил информацию об армянской агрессии, ее результатах и проводимых переговорах по урегулированию конфликта.

Министр высоко оценил справедливую позицию Венгрии, поддерживающую решение конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.