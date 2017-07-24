Взрыв на шахте в России

На шахте «Анжерская-Южная» в районе поселка Арсентьевка в Кемеровской области произошел взрыв метана. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в экстренных службах региона.



«Под завалами находятся люди, проводится эвакуация шахты», — сказал собеседник агентства.

Он не сообщил, есть ли пострадавшие в результате инцидента.



Источник ТАСС в экстренных службах заявил, что на шахте произошел обвал горной породы. По словам собеседника, под завалами, по предварительным данным, находятся два человека. Он также отметил, что на поверхность были выведены 79 шахтеров.

