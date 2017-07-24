Жириновский поддержал идею создания Малороссии

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одобрил идею главы ДНР Александра Захарченко воссоздать на территории Донецкой и Луганской народных республик Малороссию – исторический регион России, сообщают российские СМИ.

«Это совершенно здравое рассуждение. Ведь само слово «Украина» – искусственное, оно лишь означает территорию на краю России. А вот Малороссия – это историческое название одного из регионов России, который сейчас составляет большую часть современной Украины», – подчеркнул политик.

Вместе с тем он добавил, что существование независимой Украины до присоединения войска Запорожской Сечи к России во времена Богдана Хмельницкого не более чем исторический миф.