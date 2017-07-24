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Соперники «Карабаха» в восторге от Баку «Это одно из красивейших мест на земле»

Автор: Отдел спорта 

В тираспольском футбольном клубе «Шериф», которому завтра предстоит провести в Баку первый матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Карабаха», впечатлены увиденным в Баку.

На сайте команды, представляющей Молдову, опубликована небольшая заметка, посвященная красотам столицы Азербайджана.

«20 минут езды от аэропорта имени Гейдара Алиева до гостиницы было достаточно, чтобы убедиться: Баку - одно из красивейших мест на земле, - пишет сайт «Шерифа». - Столица Азербайджана блещет чистотой, шириной дорог, новостройками и великолепной архитектурой, которая прекрасно вписывается в современный мир. И, конечно же, понятно, что футбол в этой стране будет качественно расти. Как минимум три стадиона мы увидели по дороге в гостиницу «Бульвар» (тут гости, скорее всего, что-то путают, потому что на пути из аэропорта в вышеупомянутый отель можно увидеть только Бакинский олимпийский стадион – haqqin.az). А новенький, «Олимпийский» просто завораживает.

Гиды нашей делегации сразу дали понять, что сейчас в Баку сезон. То есть город ломится от гостей и мест в гостиницах просто не найти. В принципе, это можно было понять сразу, как мы переступили порог отеля. Людей немереное количество. Хозяева отеля говорят, что все 880 номеров заняты».

Чуть позже состоялась пресс-конференция главного тренера «Шерифа Роберто Бордина.

«Мы рады находиться в Баку, - заявил наставник. - Понимаем, что будет трудно. Но мы готовы к готовы к предстоящей встрече. Будет хорошая игра.

Преимущество «Карабаха» сейчас в том, что он играет дома. В Баку нас устроит и ничья, а дома мы сможем играть на победу.

Футболисты «Карабаха» хорошо играют с мячом. Организует опасные атаки. У команды быстрые атакующие футболисты».

Матч «Карабах» - «Шериф» состоится завтра в 21:00 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.

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