Кос вновь готов принять туристов

Министерство туризма Греции в понедельник заявило, что деятельность в сфере туризма на острове Кос, пострадавшем от землетрясения, стабилизировалась, сообщает Интерфакс.

"После принятых министерствами необходимых мер был обеспечен безопасный въезд на остров", - говорится в сообщении ведомства, распространенном от имени министра туризма Элени Кундуры.

За минувшие выходные на Косе, где произошло землетрясение, полностью восстановлено транспортное сообщение. Это касается преимущественно паромов, которые связывают Кос с островами Эгейского моря и побережьем Турции.

Аэропорт острова работает в нормальном режиме: все рейсы выполняются по расписанию во все международные пункты назначения.

Напомним, в пятницу в результате землетрясения на острове погибли два человека, сотни получили ранения. Еще несколько сотен человек получили травмы в турецком городе Бодрум, расположенном недалеко от острова Кос.