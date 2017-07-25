Подписаться на уведомления
 

Кос вновь готов принять туристов

 

Министерство туризма Греции в понедельник заявило, что деятельность в сфере туризма на острове Кос, пострадавшем от землетрясения, стабилизировалась, сообщает Интерфакс.

"После принятых министерствами необходимых мер был обеспечен безопасный въезд на остров", - говорится в сообщении ведомства, распространенном от имени министра туризма Элени Кундуры.

За минувшие выходные на Косе, где произошло землетрясение, полностью восстановлено транспортное сообщение. Это касается преимущественно паромов, которые связывают Кос с островами Эгейского моря и побережьем Турции.

Аэропорт острова работает в нормальном режиме: все рейсы выполняются по расписанию во все международные пункты назначения.

Напомним, в пятницу в результате землетрясения на острове погибли два человека, сотни получили ранения. Еще несколько сотен человек получили травмы в турецком городе Бодрум, расположенном недалеко от острова Кос.

508 просмотров


Старости
Максим Галкин: «Эмин Агаларов уговорил Аллу Пугачеву поехать в Баку»
Максим Галкин: «Эмин Агаларов уговорил Аллу Пугачеву поехать в Баку» эксклюзив
Наша погода
Сегодня 30° / 23°
26 Июл 31° / 23°
27 Июл 33° / 24°

Наши деньги
1 USD   =   1.7012 AZN
1 EUR   =   1.9856 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

И личный фотограф Лаймы Вайкуле из Баку эксклюзив
Ценная картина Уорхола десятки лет пылилась в кладовке рок-певца
США обеспокоены покупкой Турцией систем С-400
Кос вновь готов принять туристов
Исаева расстреляли из охотничьего ружья
В Германии перевернулся грузовик с пивом
Фонтаны Ватикана отключили из-за угрозы засухи
Соперники «Карабаха» в восторге от Баку «Это одно из красивейших мест на земле»
В США обнародованы показания агента КГБ по делу об убийстве Кеннеди
Жириновский поддержал идею создания Малороссии
В США автомобиль наехал на пешеходов есть жертвы
Взрыв на шахте в России
Венгрия поддерживает территориальную целостность Азербайджана
Лавров «о массовом психозе» американских политиков
США проведут испытания системы THAAD
Известный философ и автор книг о риске погибла, спасая тонущих детей
Генпрокурором США может стать экс-мэр Нью-Йорка
И борщ объявили армянским! не русским и даже не украинским
Армения поворачивается к НАТО нож в спину России
Зять Трампа дает показания в Сенате
Фирму «ЛУКойла» в Италии обвиняют в нарушении экологии
Посол Азербайджана в Украине: «Мы заглушили часть телеканалов России»
В Ираке ликвидирован преемник аль-Багдади
Гурбан Гурбанов: «Сложности не только у «Карабаха», но и у «Барселоны» Завтра – Лига чемпионов
Стрельба в ночном клубе в Парагвае
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться