США обеспокоены покупкой Турцией систем С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не понимает, почему США обеспокоены возможной покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом он сказал в понедельник в аэропорту Анкары по окончании турне по государствам Персидского залива, передает ТАСС.

"Чем они обеспокоены? Каждая страна имеет право принимать определенные меры для обеспечения собственной безопасности, - подчеркнул турецкий лидер. - По поводу использования другого оружия они не проявляют обеспокоенности, а в случае с системами С-400 проявляют".

Эрдоган также заверил, что "причин для переживаний быть не может", и подтвердил, что "переговоры практически завершились".

Ранее в понедельник председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд во время выступления на конференции по безопасности в американском городе Аспен (штат Колорадо) заявил, что Вашингтон был бы встревожен покупкой Анкарой у Москвы систем С-400.