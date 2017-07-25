Ценная картина Уорхола десятки лет пылилась в кладовке рок-певца

В США найдена картина Энди Уорхола, пылившаяся в кладовке на протяжении около сорока лет, передают иностранные СМИ.



Как стало известно, все это время полотно «Маленький электрический стул» находилось у известного американского рок-певца Элиса Купера.

Картина посвящена американским коммунистам Этель и Юлиусу Розенбергам. После того как их признали виновными в шпионаже в пользу СССР, оба были приговорены к смертной казни. В 1953 году их посадили на электрический стул.

По словам менеджера звезды Шепа Гордона, полотно стоимостью в несколько миллионов долларов, в течение десятков лет пролежало в кладовке, будучи свернутым в трубку. Несмотря на то, что цена картины могла существенно возрасти, Элис Купер не намерен с ней расставаться.

Как уточняют различные источники, полотно может оцениваться в сумму от трех до одиннадцати миллионов долларов.