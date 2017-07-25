Вот рядом с нами после окончания последней репетиции проходит Григорий Лепс. Обращаюсь к нему с вопросом от имени азербайджанского сайта. Лепс машет рукой и уверенно говорит: «Передайте привет дружественному азербайджанскому народу!»

А вот популярная украинская певица Ирина Билык выступает на фестивале Лаймы в дуэте со своим мужем Асланом Ахмадовым. Они и другие артисты ответили на вопросы haqqin.az.

- Ирина, я вас помню по фестивалю 2011 года в Ялте. (Crimea Music Fest организовывали София Ротару и Алла Пугачева – прим. авт.) . Жалеете ли вы о том, что его больше нет?

- Конечно! Там было столько всего хорошего – столько друзей собирались!.. Второй, в 2012-м, я пропустила, потому что у меня бэк-вокалистка разбилась. Я там была всего лишь один раз, но я вспоминаю с огромной любовью, потому что к каждому артисту организаторы подходили индивидуально, с вниманием, подбирали видеоряд, пытались сделать как можно лучше постановку. Это очевидно, было замечательно. Поэтому – да, жаль...

- Там, кстати, был и Freedom-ballet, второй год принимающий участие в этом фестивале.

- Да, да. Мы дружим с ними, будем у них на юбилее, в ноябре, на концерте во дворце «Украина», будем их поздравлять – они достойны этого.

- Вопрос Аслану haqqin.az – вы азербайджанец?

- Вау!.. (искренне удивляется!) Наполовину: у меня папа азербайджанец, мама – иранка. Я родился в Баку, в Азербайджане.

- Скажите несколько слов о том, как вы здесь оказались?

- В Юрмале? Я думаю, что я оказался здесь неслучайно. Прежде всего, потому что меня и Ирину пригласила Лайма. Но - да, это было внезапно. Мы встретились на дне рождения у Филиппа (Киркорова –прим. авт.), и она сказала, ой, я хочу, чтобы вы приехали.

С Лаймой меня связывает многолетняя дружба, мы знакомы около 20 с лишним лет. Я много лет проработал с ней: афишная фотография этого фестиваля сделана мной. Я ее снимал. Практически все ее афиши снимал я за последние много лет. Я ездил с ней на гастроли - практически весь Советский Союз мы исколесили вдоль и поперек. Объездили и Америку. Мы были несколько раз в турах по городам Америки – каждый раз, это минимум сорок городов.

Когда люди так много времени проводят вместе, они, конечно, роднятся. Каждый день с утра до вечера вместе… Я обожаю ее, Андрюшу Латковского – мы друзья, я отношусь к ним, как к родным людям. К сожалению, сейчас мы видимся реже – как-то так раскидала жизнь… Раньше виделись часто. Я их обожаю, они прекрасные люди. Я здесь был очень много раз, на этом фестивале, просто в другом качестве.