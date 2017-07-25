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Американская «обратка» русским наш комментарий

Автор: Леонид Швец, автор haqqin.az 

Конгресс согласовал окончательный вариант законопроекта, который вводит новые санкции против России. Во вторник состоится окончательное голосование, и сомнений не осталось: поддержка подавляющего большинства гарантирована.

Белый дом уже тоже выступил с заявлением, что президент Трамп требует ужесточения санкций. Как бы ни были милы разговоры с Путиным, за спиной общая позиция республиканской и демократической партий. Президентского вето не будет.

Сенат одобрил первоначальную версию документа еще 15 июня, тогда лишь два сенатора из ста проголосовали против, и уже можно было прогнозировать прохождение законопроекта в нижней палате. Туда внесли небольшие изменения, которые тем не менее не меняют сути: для отмены санкций отныне будет мало решения президента, необходимо будет проводить голосование в конгрессе.

По сути, речь идет об уточнении и дополнении уже имеющегося закона, который накладывает санкции на Иран и предусматривает меры воздействия на России за ее аннексию Крыма. Теперь санкции, действующие в отношении целых секторов экономики России ужесточат за вмешательство в президентские выборы в США.

Сюда же пристегнули и санкции к Северной Корее за ее ракетную программу. Европейским союзникам американцам не очень понравился это односторонний шаг: они привыкли, что при Бараке Обаме Вашингтон старался действовать с Европой единым фронтом. Тем более, что новым законом будут задеты энергетические интересы ряда стран, которые зависят от поставок российского газа.

И, возможно, последовали бы какие-то демарши, но тут всплыла история с газовыми турбинами Siemens, которые в обход режима санкций оказались в Крыму. Это грозит немецкой компании крупными штрафами, и потому Германия в свою очередь выступила с инициативой расширить санкции против России в связи с попыткой нарушить имеющиеся запреты. Как минимум, речь пойдет о наказании чиновников Министерства энергетики и компаний, которые переправляли и монтировали оборудование в Крыму.

Характерно, что атаки на Россию, которая для Запада все больше превращается в воплощение зла, которое требует наказания, продолжаются даже с самых неожиданных направлений. Так, два конгрессмена, Ламар Смит и Рэнди Уэбер, обратились к министру финансов Стивену Мнучину с требованием расследовать, не получали ли американские экологические организации деньги от России на кампании против добычи сланцевой нефти в США.

Сейчас за счет этого источника Соединенные Штаты стали экспортером нефти, и подорвать это обстоятельство значит ударить по национальной безопасности страны. Если российские деньги тут обнаружатся, новых неприятностей не избежать.

Кроме того, никто не забыл о продолжающемся расследовании по делу о вмешательстве России в американские выборы. Его проводят две комиссии конгресса – сенатская и нижней палаты, а также ФБР под руководством специального прокурора Роберта Мюллера. Итоги будут еще нескоро, но они обязательно будут, и по ним будет принято дополнительное решение. Каким бы оно ни было, оно не будет на пользу России: разведывательное сообщество США, как и обе политические партии разделяют уверенность в том, что русские пытались нагадить Штатам. «Обратка» уже идет, но ее дальнейшего ужесточения не избежать.

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