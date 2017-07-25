На территории перед жилым зданием по указанному адресу загорелись зеленые насаждения.
Проживающие на первом этаже жильцы Юзбеков Саид Рашид оглу и Гасанова Мехрибан Кямал гызы попытались потушить огонь. В это время по неизвестным причинам произошел взрыв. Оба получили ранения, состояние их тяжелое.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Проводится расследование причин взрыва.
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В Хатаинском районе Баку на улице Мехмандарова, 122-128 произошел взрыв, сообщает Репорт.
Причины взрыва пока не известны.