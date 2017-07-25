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Взрыв в Хатаинском районе Баку Обновлено 02:29; Фото

 

На территории перед жилым зданием по указанному адресу загорелись зеленые насаждения.

Проживающие на первом этаже жильцы Юзбеков Саид Рашид оглу и Гасанова Мехрибан Кямал гызы попытались потушить огонь. В это время по неизвестным причинам произошел взрыв. Оба получили ранения, состояние их тяжелое.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС. Проводится расследование причин взрыва.

* * *

В Хатаинском районе Баку на улице Мехмандарова, 122-128 произошел взрыв, сообщает Репорт.

Причины взрыва пока не известны.

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