Макрон встретится с главой ливийского кабинета и фельдмаршалом Хафтаром

Президент Франции Эммануэль Макрон проведет во вторник встречу с главой Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаизом Сараджем и командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, передает ТАСС.

Как сообщили в Елисейском дворце, она состоится в городе Ла-Сель-Сен-Клу, расположенном недалеко от Парижа.

В канцелярии президента подчеркнули, что Франция выступает за "политическое согласие между главой ПНС и командующим ЛНА в момент, когда спецпредставитель генерального секретаря ООН по Ливии Гасан Саляма приступил к исполнению своих обязанностей".

В Елисейском дворце подчеркнули, что "задача состоит в том, чтобы построить государство, способное удовлетворить основополагающие потребности ливийцев, и единую регулярную армию, находящуюся под контролем гражданской власти".

"Это необходимо для контроля территорий Ливии и ее границ в целях борьбы с террористическими группировками, незаконным оборотом оружия и нелегальной миграцией", - добавили в президентской канцелярии.