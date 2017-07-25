Трамп гордится своим зятем и старшим советником

Президент США Дональд Трамп "очень гордится" своим старшим советником Джаредом Кушнером, который приходится ему зятем, и считает, что он "прекрасно сработал", выступив перед телекамерами на тему приписываемого ему и главе государства сговора с Россией. Об этом, как сообщило в понедельник Reuters, заявила журналистам первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Сара Сандерс.

Ранее Кушнер заявил, что ни он сам, ни другие представители окружения Трампа не вступали в сговор с Россией в рамках прошлогодней американской избирательной кампании.

По словам советника президента, он был полностью транспарентен и предоставил всю запрошенную информацию в рамках идущего в США разбирательства утверждений о влиянии Москвы на американские выборы в минувшем году.