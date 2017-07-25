Нефть вновь дорожает

Нефть сдержанно дорожает уже вторую сессию подряд, как показал во вторник ход азиатских торгов. Связано это с ожиданиями ограничения ее производства в Нигерии и заявлениями Саудовской Аравии о снижении объемов ее экспорта с 1 августа.

Цена на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на 24 цента (0,49%) - до $48,84 за баррель.

Нефть WTI на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась на $0,25 (0,54%) - до $46,59 за баррель.

В понедельник Brent поднялась на $0,54 (1,1%) - до $48,60 за баррель, WTI - на $0,57 (1,3%) - до $46,34 за баррель.