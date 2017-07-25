Маккейн вернется в Конгресс для голосования по антироссийским санкциям

Сенатор-республиканец Джон Маккейн намерен вернуться в Вашингтон для работы над важными законопроектами, в том числе по санкциям против России, передает РИА Новости.

На прошлой неделе стало известно, что у 80-летнего Маккейна диагностирована одна из самых опасных опухолей мозга — глиобластома. Ему была сделана операция, однако политику требуется дальнейшее лечение.

"Сенатор Маккейн с нетерпением ожидает своего возвращения в сенат США во вторник, чтобы продолжить работу над важными законопроектами, включая реформу здравоохранения, оборонный бюджет и новые санкции против России, Ирана и Северной Кореи", — говорится в заявлении на сайте Маккейна.