Израиль уберет металлодетекторы у входа на Храмовую гору

Власти Израиля приняли решение убрать металлодетекторы у входа на Храмовую гору и заменить их на другие технологии безопасности, сообщает Tagesschau.

Отмечается, что на реализацию новой системы безопасности будет выделено около $24 млн. До момента введения новых мер безопасности власти увеличат полицейский контингент на Храмовой горе.

По официальным данным, металлоискатели будут заменены на камеры видеонаблюдения с программным обеспечением, способные распознавать человеческие лица.

Уточняется, что несколько сотен палестинцев собрались у мечети аль-Акса, расположенной на Храмовой горе, чтобы отпраздновать это решение.