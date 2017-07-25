Сильная жара в Японии: госпитализированы тысячи человек

На прошлой неделе в Японии из-за сильной жары погибли шесть человек, передает ТАСС. По данным главного пожарного управления страны, за тот же период с признаками теплового удара в больницы было доставлено 6369 человек.

В большинстве случаев речь идет о людях старше 65 лет. Всего в Японии от жары, начиная с 1 мая по 23 июля, скончались 22 человека. Власти рекомендуют людям пить как можно больше воды, носить головные уборы и стараться не проводить много времени на солнце. В последние дни жара в центральной части страны несколько спала, в результате число госпитализированных с тепловыми ударами снизилось.