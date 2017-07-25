Китай укрепляет границу с Северной Кореей

Китай укрепляет границу с КНДР в связи с потенциальным кризисом вокруг Северной Кореи, сообщила газета The Wall Street Journal.

Так, по сообщению издания, численность пограничных войск Китая на китайско-северокорейской границе в последнее время была увеличена на одну бригаду, для гражданского населения в приграничных районах строятся укрытия.

Укрепление границы между двумя странами было начато Китаем после первого ядерного испытания, проведенного КНДР в 2006 году, отмечается в публикации.

Наблюдатели считают, что укрепление китайско-корейской границы связано с возможными военными действиями США против Пхеньяна в ответ на проводимые последним провокационные пуски баллистических ракет и реализацию ядерной оружейной программы. Вашингтон неоднократно заявлял, что не снимает вопрос о силовом решении северокорейской проблемы с повестки дня.

Пекин последовательно выступает за урегулирование кризиса путем переговоров, будучи категорическим противником военного его решения.