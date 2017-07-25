Организованная группа киберпреступников посредством Интернета незаконно вторглась в компьютерную систему одного из действующих в Азербайджане банков и осуществила незаконные операции по переводу денег и обналичиванию средств с банкоматов. В общей сложности было похищено свыше 3,7 миллионов манатов, говорится в сообщении Отдела по связям с общественностью Службы Государственной Безопасности.

Данная группа киберпреступников совершила аналогичные атаки и на банки в других странах.

По собранным в СГБ фактам было возбуждено уголовное дело по статьям 177.3.2 и 273.4. В ходе комплексных следственно-оперативных мероприятий были выявлены члены международной группы киберпреступников.

В качестве подозреваемого в совершении преступления был задержан в Барселоне иностранный гражданин Данила Константинович Дорин. В результате судебных процессов по междунродному розыску 23 июля 2017 года он был экстрадирован в Азербайджан.

В настоящее время продолжаются необходимые оперативно-следственные мероприятия.

Правоохранительным органам стран, коммерческие банки которых подверглись аналогичным кибератакам, будет оказана необходимая юридическая помощь.