При поддержке Kapital Bank продолжается проект «Təhsil avtobusu»

При поддержке Kapital Bank в рамках программы образования «Azərbaycan üçün öyrət» состоялся очередной проект – летняя школа «Təhsil avtobusu» («Автобус знаний»). На мероприятии присутствовал заместитель министра образования Фирудин Гурбанов и другие лица. Проект продолжится до 31-го июля 2017-го года.

Летняя школа «Təhsil avtobusu» пройдет в виде тура по городам Губа, Масаллы, Сабирабад, Гянджа, Мингечевир, Загатала, Исмайыллы и Баку. В программе примут участие студенты вузов и колледжей. Участники проекта будут участвовать на занятиях по карьере и развитию личности.

Следует отметить, что благодаря программе «Azərbaycan üçün öyrət», согласно стратегии развития школьного образования страны, будут созданы условия для повышения качества образования.

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