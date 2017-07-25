США доработают санкции против Ирана и России

Законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР требуется «немного доработать». Об этом в понедельник, 24 июля, заявил глава Комитета сената США по международным отношениям Боб Коркер, сообщает Reuters.

Коркер также отметил, что все возможные разногласия, связанные с законопроектом, должны быстро разрешиться.

Ранее, в понедельник, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп хочет изучить законопроект, который предусматривает введение новых санкций против России, Ирана и КНДР, чтобы определить, принесет ли он пользу жителям США. Также она заявила, что американский президент не собирается отменять санкции, которые были ранее введены Вашингтоном против Москвы, Тегерана и Пхеньяна.

В тот же день глава пресс-службы Белого дома Энтони Скарамуччи заявил, что ошибочно изложил позицию американского президента Дональда Трампа о введении новых санкций. Тогда он отметил, что глава государства еще не определился по этому вопросу.