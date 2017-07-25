В российских тюрьмах находятся тысячи граждан Азербайджана

В тюрьмах России отбывают наказание 29 397 иностранных граждан, и 90% от этого числа - за тяжкие и особо тяжкие преступления, сообщает Russia Today.
По сведениям Федеральной службы исполнения наказаний, среди заключенных находятся 12 граждан США и 97 граждан стран ЕС.
Среди стран СНГ первое место в данном показателе принадлежит Таджикистану – 8002 чел. Второе занимает Узбекистан - 6362 чел., а третье - Украина - 4761 чел.
Азербайджанцев, отбывающих наказание в российских тюрьмах, 2350 чел., и это - четвёртый показатель среди стран СНГ.
В общем и целом в России отбывают наказание до 618 490 заключенных. Среди них 48 385 – женщины и 1594 – несовершеннолетние.