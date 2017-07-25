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Уголовное дело в связи с автонаездом олимпийской чемпионки в Баку

 

В Баку возбуждено уголовное дело по факту аварии, совершенной чемпионкой Олимпийских игр по гандболу Людмилой Шубиной и результатом которой стала гибель человека.

Как сообщает АПА, по данному факту в Ясамальском РУП возбуждено уголовное дело по статье 263 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств) УК АР и назначена соответствующая экспертиза.

Надлежащее решение будет принято после заключения экспертизы.

Отметим, что 20 июля на улице Физули Людмила Егоровна Шубина (1948 г.р.) на автомобиле марки Honda CR-V (государственный номерной знак - 90 RR 445), потеряв управление, сбила переходивших дорогу Мамедову Улькер Дильгам гызы (1988 г.р.) и ее сына - Мамедова Гусейна Ниджат оглу (2014 г.р.). Оба пострадавших были помещены в Клинический медцентр №1.

У.Мамедова скончалась в больнице спустя несколько дней, а ее сын был выписан домой.

Напомним, что Людмила Шубина является чемпионкой XXI летних Олимпийских игр по гандболу.

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