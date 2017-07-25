Судьба турецких томатов решится 18 августа

Москва и Анкара 18 августа проведут первые полноценные консультации по вопросу поставок турецких томатов в Россию, о чем сообщил вице-премьер России Аркадий Дворкович, - передает RT.

«Ближайшие консультации состоятся во время Измирской выставки, 18 августа. Каковы будут итоги - посмотрим. Сейчас еще рано говорить, но это будет первый полноценный формат консультаций по данной теме, пока что были только - рабочие, телефонные», — цитирует РИА Новости Дворковича.

Также Дворкович сообщил, что стороны обсудят энергетические проблемы и антидемпинговые меры.

Генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в разговоре с ФБА «Экономика сегодня» рассказал, как именно возвращение турецких продуктов отразится на российских потребителях.

2 июня правительство России сняло ограничения на ввоз всех видов турецкой сельхозпродукции за исключением томатов.