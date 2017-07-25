Чингиз Сафаров: «Время имиджевых веб-сайтов кануло»

Safaroff Agency уже 13 лет работает на digital-рынке, оставаясь одним из ведущих агентств в этом бизнесе. На сегодняшний день команда разработала множество проектов разного уровня, среди которых важнейшими являются веб-сайты, мобильные приложения и программные решения. Агентство экспортирует услуги за границу, что может быть признано большим успехом и хорошим показателем для местного агентства.

Мы поговорили с управляющим партнером Safaroff Agency Чингизом Сафаровым, узнали о перспективах и новшествах ведущего digital-агентства страны.

- Чтобы оставаться на одном на месте в digital-сфере, нужно постоянно двигаться, а чтобы шагнуть вперед - нужно двигаться в два раза быстрее. Как SafaroffAgency удается держаться на одной волне со столь стремительно развивающимися digital-тенденциями?

- Мало двигаться, нужно одновременно искать, узнавать, развиваться. Наша команда относится к каждой поставленной задаче серьезно, с креативом и боевым настроем - это важно и для нас, и для наших клиентов. Мы работаем по системам Scrum и Kanban, придерживаемся методологии управления проектами Agile, используем инструменты Slack, Sкеtch, пишем на языке Python, работаем на Mac-ах, соответственно работа идет быстрей, продуктивней, качественней.

- Ознакомившись с вашим портфолио, мы видим, что вы успели поработать практически со всем корпоративным сектором, и можем сказать, что достигли пика в digital-сфере на местном рынке. Как планируете развиваться дальше?

- На сегодняшний день мы обладаем большим бэкграундом работ с государственными организациями, а также имеем опыт работы с международными организациями. Безусловно, наша цель - брать проекты из США, Европы. В этом направлении у нас уже есть успехи. Из недавних новостей - например, мы выиграли тендеры по разработке digital-проектов крупных мировых организаций, таких как UNАOC, GFMD, все они так или иначе относятся к ООН. Хотя вы сами понимаете, что выиграть эти тендеры агентству из Азербайджана было достаточно сложно. Мы работаем над собой, и результаты говорят сами за себя.

- Что бы вы хотели изменить в национальном digital-рынке?

- Время имиджевых веб-сайтов кануло, в рамках текущего времени бизнес требует решений, которые генерируют лиды. Наш бизнес-опыт, наш профессионализм позволяют нам разрабатывать интересные кейсы, проектировать интерфейсы мобайл-банкингов, создавать сайты и решения, улучшающие взаимодействие граждан с государственными службами. Среди государственных организаций нашими клиентами являются ASAN, Центральный банк, Министерство культуры и туризма, Президентский аппарат и многие другие. Государственные проекты на этот и следующий год для нас в приоритете, мы открыты к новым разработкам. У нас есть желание и потенциал, чтобы реализовывать интересные и полезные для страны идеи.

- А как же насчет работы с частным сектором?

- Ситуация на рынке такова, что серьезные люди с серьезным капиталом хотят вкладываться в технологичные проекты. В стартапах крутятся крупные капиталы, и можно выводить продукт на международный рынок, привлекать инвестиции от различных венчурных фондов. Сфера digital сейчас очень активно развивается, а вкладываться нужно в новые, востребованные и быстро развивающиеся проекты. Сейчас, например, у нас есть три отличных кейса, к одному из которых, проекту TapTable, мы привлекли инвестиции и собираемся продвигать его в страны ближнего зарубежья.

Отметим, что Safaroff Agency с 2004 года успешно реализовало свыше 700 digital-проектов. Такие успехи команды из молодых профессионалов могут только радовать. Желаем команде Safaroff Agency интересных и ярких проектов!