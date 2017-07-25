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Китай потребовал от Индии убрать своих военных из страны

 

Глава китайского МИД Ван И призвал Индию немедленно вывести своих военных с территории штата Сикким.

Напряженность между Индией и Китаем возникла в конце июня, когда группа индийских пограничников незаконно пересекла китайско-индийскую границу в районе штата Сикким. По заявлениям китайской стороны, это препятствует работе китайских пограничников в районе Дунлан (Тибетский автономный район).

«Даже высокопоставленные чиновники Индии открыто признали, что китайские военнослужащие не входили на территорию страны, иными словами - Индия признала, что это они вошли на китайскую территорию», — заявил Ван И в Бангкоке.

По данным китайского МИД, статус участка китайско-индийской границы в районе штата Сикким оговорен в соглашении от 1890 года между Китаем и Великобританией.

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