В России провоз телефона в самолете станет платным

Новые авиационные правила, предложенные Минтрансом России, предусматривают минимальный вес ручной клади в пять килограммов, передает РИА Новости.

При этом из списка вещей, которые пассажир сможет взять с собой на борт без дополнительной платы, исчезли верхняя одежда, зонт, ноутбук, мобильный телефон, фотоаппарат и видеокамера.

Предполагается, что изменения вступят в силу после одобрения Советом Федерации и подписания президентом страны закона об отмене провоза бесплатного багажа в случае покупки невозвратного авиабилета.

"Вес ручной клади не может быть менее пяти килограммов на одного пассажира", — говорится в предложенных Минтрансом изменениях к авиационным правилам.

Также приводится перечень вещей помимо ручной клади, которые пассажир сможет бесплатно взять с собой на борт. Среди них: дамские сумки, портплед с костюмом и детское питание. При этом такие предметы, как зонты, трости, верхняя одежда, мобильный телефон, фотоаппарат, видеокамера и портативный компьютер, из прежнего списка будут изъяты.