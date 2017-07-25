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МВД переходит на азербайджанскую бронетехнику фото

Автор: Отдел информации 

Совместное азербайджано-канадское предприятие AZCAN Defence Solutions заключило договор с Министерством внутренних дел Азербайджана на поставку бронемашин пехоты (Armored Personnel Carriers – APC), сообщают канадские СМИ.

“Азербайджан – уникальная страна, учитывая ее географическое положение, геополитические вызовы, поскольку находится между Ираном, Арменией и Турцией”, –  говорит вице-президент канадской INKAS по маркетингу и развитию Роман Шимонов, который будет выполнять обязанности генерального менеджера предприятия AZCAN Defence Solutions.

«У страны есть все резервы, и она ищет возможности решения своих оборонных проблем, а также – по защите своих границ», - сказал он.

Отметим, что это уже вторая по счету поставка бронемашин азербайджано-канадского производства в МВД Азербайджана.

Ранее совместное азербайджано-канадское предприятие AZCAN представило на международной оборонной выставке ADEX-2016 созданный для производства и продажи за рубеж бронетранспортер флагманского типа (БТР). Флагманский БТР будет производиться в Азербайджане и продаваться по всему миру.

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