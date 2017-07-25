В Баку будет жарко и ветрено

26 июля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Подует порывистый северо-западный ветер, сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 21-24°, днем 30-34°, в Баку ночью 22-24°, днем 32-34° тепла.
Атмосферное давление — 754 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 75-85%, днем 45-55%.
Температура морской воды на пляжах в Сумгаите, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26°, на пляжах Загульбы, Бузовна, Мардакяна, Шувелана — 26-27°, Тюркана, Говсана, Сахиля, Шихово — 27-28° тепла.